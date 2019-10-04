СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-04T09:58:04+03:00

В Урае на дачах рецидивист насмерть забил бездомного. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

В колонию строгого режима на десять лет отправится 25-летний житель поселка Междуреченский Кондинского района. Мужчина насмерть забил незнакомого ему человека.

По информации следственного комитета Югры, кондинец признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и в уклонении от административного надзора.

Согласно материалам дела, 30 июля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в заброшенном вагончике на территории СОНТ «Колос» города Урай, придрался попусту к незнакомому бездомному и жестоко избил его. От полученных телесных повреждений смерть потерпевшего наступила на месте преступления.

Кроме этого, обвиняемый уклонился от административного надзора, установленного в отношении него в связи с недавним освобождением из мест лишения свободы.

Приговором суда рецидивист признан виновным и ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU