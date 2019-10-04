Югра – победитель выставки-форума «Вместе – ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства»

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-04T09:33:18+03:00

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Итоги X всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства» подведены в Калужской области. Югра признана лидером в номинации «В кругу семьи».

В правительстве ХМАО отметили, что ежегодная выставка-форум организуется фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводится в целях продвижения социальных инноваций в сфере семьи и детства, обеспечивающих достижение национальных проектов и реализацию задач десятилетия детства.

В этом году в состав делегации автономного округа вошли представители организаций, оказывающих помощь и поддержку детям и их семьям, органов местного самоуправления, исполнительных органов государственной власти автономного округа.

На интерактивной площадке Югры был продемонстрирован опыт реализации комплексов мер по оказанию комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра и формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи. Югорчане представили более 20 эффективных социальных практик, программ и проектов, направленных на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с семьёй и детьми, находящимися в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.

Также, в ходе работы интерактивной площадки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прошел мастер-класс «Основы русского жестового языка», представлена книга о методических ресурсах, направленных на поддержку семьи и детства в автономном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU