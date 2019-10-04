СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-04T09:03:24+03:00

В Нижневартовске проведет прием граждан уполномоченный по правам ребенка. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Личный прием Уполномоченного по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Татьяны Моховиковой состоится в Нижневартовске 8 октября с 15 до 18 часов.

По данным городской администрации, мероприятие пройдет в Центре развития образования по адресу: улица Мира, 56-Б (вход с обратной стороны здания). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Вартовчанам следует заранее зарегистрироваться на прием. Предварительная запись открыта с 4 октября с 9 до 17 часов (с 13 до 14 часов – перерыв) и 7 октября с 9 до 18 часов (с 13 до 14 часов – перерыв) по телефонам: 8(3467)33-13-78, 8(3466)24-23-34.

ИСТОЧНИК KP.RU