В Урае за прописку в своей квартире россиянина будут судить пенсионерку
В Югре продолжают проводить профилактические рейды по соблюдению миграционного законодательства.
Так, сотрудники полиции выяснили, что 61-летняя жительница города Урай фиктивно поставила на миграционный учет гражданина РФ по месту пребывания в своей квартире. Мужчина проживал в другом месте.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Сотрудники полиции обращаются к югорчанам с просьбой сообщать об известных вам фактах нарушения миграционного законодательства РФ. Телефон полиции: 102.
ИСТОЧНИК KP.RU