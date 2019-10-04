В Урае за прописку в своей квартире россиянина будут судить пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:55 2019-10-04T08:55:17+03:00

Женщине грозит до трех лет тюрьмы

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В Югре продолжают проводить профилактические рейды по соблюдению миграционного законодательства.

Так, сотрудники полиции выяснили, что 61-летняя жительница города Урай фиктивно поставила на миграционный учет гражданина РФ по месту пребывания в своей квартире. Мужчина проживал в другом месте.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к югорчанам с просьбой сообщать об известных вам фактах нарушения миграционного законодательства РФ. Телефон полиции: 102.

ИСТОЧНИК KP.RU