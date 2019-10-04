В Югре мультикарты для новорожденных упакуют в шкатулки

СЕГОДНЯ 08:49 2019-10-04T08:49:34+03:00

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Правительство Югры утвердило порядок предоставления подарка «Расту в Югре», который будет вручаться семьям с 1 января 2020 года в связи с рождением ребёнка.

По данным департамента общественных связей ХМАО-Югры, его можно будет получить в роддоме или в ЗАГСе. - Сегодня мы утвердили порядок предоставления этого подарка, здесь два варианта. Первый – семья может получить подарок в медицинской организации, где прошли роды. Второй – по желанию родителей, в случае, если они хотят торжественную регистрацию рождения ребёнка, они могут получить подарок в органах ЗАГС. Для получения подарка есть два условия – ребёнок должен родиться и быть зарегистрированным в Югре, - сказала исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

Подарок состоит из шкатулки с символикой автономного округа и вложенной в неё мультикомпонентной карты, дающей право получить 20 тысяч рублей, а также доступ ко всем электронным ресурсам, сервисам и услугам в регионе, связанным с рождением и воспитанием ребёнка.

Карту сможет активировать один из родителей в мобильном приложении или на портале государственных услуг. Деньги будут зачисляться на счёт, указанный при активации карты.

ИСТОЧНИК KP.RU