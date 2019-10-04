2019-10-04T08:01:52+03:00
Общество

В Нижневартовске вывозят автохлам с улиц города

У владельцев еще есть время забрать свои машины
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске вывозят автохлам с улиц города. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске вывозят автохлам с улиц города. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Департаментом ЖКХ администрации города совместно с управляющими компаниями регулярно проводится работа по выявлению брошенного транспорта во дворах. В настоящее время с улиц города планируют вывезти 21 позабытый владельцами автомобиль. Большая часть техники отечественного производства.

По информации ведомства, часть машин не имеет госномеров, а владельцы автомобилей с регистрационными номерами могут получить по почте уведомления о штрафе за нарушение Правил благоустройства в городе.

Критерии, по которым автомобиль признается брошенным, перечислены в постановлении администрации города «Об утверждении Положения о порядке выявления и принятия мер в отношении брошенных транспортных средств, находящихся на дворовых территориях города Нижневартовска».

ИСТОЧНИК KP.RU

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