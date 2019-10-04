СЕГОДНЯ 07:52 2019-10-04T07:52:29+03:00

В минувшие сутки в Югре в 7 ДТП пострадали девять человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Изменить размер текста: A A

Две пассажирки и водитель иномарки пострадали на трассе в Нефтеюганском районе. Виновник аварии не пострадал.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 10:40 на 676 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 37-летний водитель, управляя автомобилем «БЦМ59» на шасси МАН, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Опель Астра». В результате ДТП 49-летний водитель и 50 и 66-летние пассажирки автомобиля «Опель Астра» получили ранения.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних. Задержано восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трое за отказ от медицинского освидетельствования и двое за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 25 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU