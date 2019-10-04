2019-10-04T07:38:51+03:00
Происшествия

Молодой сургутянин вынес из чужой квартиры ноутбук и украшения

Похищенное далось вернуть владельцу
Алена Кульмухаметова
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Молодой сургутянин вынес из чужой квартиры ноутбук и украшения. Фото с сайта pixabay.comМолодой сургутянин вынес из чужой квартиры ноутбук и украшения. Фото с сайта pixabay.com
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Квартирная кража была раскрыта полицейскими в короткие сроки. Злоумышленник задержан.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже 21-летний мужчина. Он проник в квартиру заявителя и похитил ноутбук, золотые серьги и браслет из жемчуга. Общая стоимость похищенного составила около 27 тысяч рублей. Изветсно, что ранее злоумышленник привлекался к административной ответственности.

Правоохранителями изъято похищенное и возвращено законному владельцу. В отношении сургутянина возбуждено уголовное дело.

В ведомстве добавили, что в Югре за прошедшие сутки раскрыты 6 ранее зарегистрированных преступлений: три кражи, угон, мошенничество и умышленное уничтожение чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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