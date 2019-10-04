СЕГОДНЯ 07:16 2019-10-04T07:16:58+03:00

Погода в Югре 4 октября: переменная облачность и дожди. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В пятницу 4 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой и умеренный дождь. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8,+13 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9,+11 градусов.

В Сургуте с утра пасмурно и дожди. Днем прояснение, осадки прекратятся. Ветер западный 5-7 метров в секунду.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный 4-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7, +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU