2019-10-04T07:16:58+03:00
Общество

Погода в Югре 4 октября: переменная облачность и дожди

Ветер западных направлений
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 4 октября: переменная облачность и дожди. Фото с сайта pixabay.comПогода в Югре 4 октября: переменная облачность и дожди. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

В пятницу 4 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой и умеренный дождь. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8,+13 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9,+11 градусов.

В Сургуте с утра пасмурно и дожди. Днем прояснение, осадки прекратятся. Ветер западный 5-7 метров в секунду.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный 4-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +7, +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижневартовске вывозят автохлам с улиц города
В минувшие сутки в Югре в 7 ДТП пострадали девять человек
Молодой сургутянин вынес из чужой квартиры ноутбук и украшения
В Нижневартовске во время акции «Теплый город» появится новый арт-объект
Водителя из Нижневартовска на 2,6 года лишили прав за пьяную езду
В детсадах Сургута заменили прогулочные веранды
В Когалыме судят серийную мошенницу из Барнаула
В Сургуте стартовало строительство «Крылов парка»
Сургутяне при ремонте дворов применяют нестандартные решения
В Нижневартовске за наркотики судят двух мигрантов
До конца ноября в Урае обустроят все контейнерные площадки для мусора
Сургутский предприниматель скрыл от налоговой более миллиона рублей
В старую часть города Нижневартовск проведут газ
Житель Когалыма из мести поджег квартиру соседа, в которой погиб мужчина
В Книгу торжественной регистрации внесли имя стотысячного жителя Ханты-Мансийска
Подросток из Нижневартовска деньгами с чужой карточки побаловал себя и друзей
В Сургуте проверили более 7 тысяч адресных табличек
Югорчане всего за сутки перевели мошенникам более 200 тысяч рублей
В Нижневартовске реконструируют аэропорт