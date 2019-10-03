В детсадах Сургута заменили прогулочные веранды

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-03T14:52:22+03:00

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Масштабная работа по замене прогулочных веранд в детских садах проведена в Сургуте в этом году. На территории сразу восьми садов установлены современные теневые навесы, позволяющие детям гулять в любую погоду.

По информации департамента образования, с этого года дорожки, ведущие к верандам, выполняют из травмобезопасного материала, полы покрывают олифой, а не краской, чтобы не скользили.

На территории детского сада «Гусельки» обновили все прогулочные веранды. На это ушло два месяца. Три веранды отремонтировали, 22 старые демонтировали и установили новые, современные, отвечающие всем требованиям безопасности. Внутри веранд имеются специальные помещения для хранения инвентаря, игрушек.

В ведомстве добавили, что новые веранды в детских садах – экологически безопасные, выполнены из натурального материала – дерева, имеют сертификаты качества. В этом году впервые при замене и ремонте теневых навесов специалисты начали применять новые технологии: дорожки, ведущие к верандам, укладывают из травмобезопасного материала с резиновым покрытием.

ИСТОЧНИК KP.RU