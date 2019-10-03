2019-10-03T14:52:22+03:00
Общество

В детсадах Сургута заменили прогулочные веранды

На работы ушло два месяца
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В детсадах Сургута заменили прогулочные веранды. Фото с сайта администрации города СургутВ детсадах Сургута заменили прогулочные веранды. Фото с сайта администрации города Сургут
Изменить размер текста:

Масштабная работа по замене прогулочных веранд в детских садах проведена в Сургуте в этом году. На территории сразу восьми садов установлены современные теневые навесы, позволяющие детям гулять в любую погоду.

По информации департамента образования, с этого года дорожки, ведущие к верандам, выполняют из травмобезопасного материала, полы покрывают олифой, а не краской, чтобы не скользили.

На территории детского сада «Гусельки» обновили все прогулочные веранды. На это ушло два месяца. Три веранды отремонтировали, 22 старые демонтировали и установили новые, современные, отвечающие всем требованиям безопасности. Внутри веранд имеются специальные помещения для хранения инвентаря, игрушек.

В ведомстве добавили, что новые веранды в детских садах – экологически безопасные, выполнены из натурального материала – дерева, имеют сертификаты качества. В этом году впервые при замене и ремонте теневых навесов специалисты начали применять новые технологии: дорожки, ведущие к верандам, укладывают из травмобезопасного материала с резиновым покрытием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижневартовске во время акции «Теплый город» появится новый арт-объект
Водителя из Нижневартовска на 2,6 года лишили прав за пьяную езду
В Когалыме судят серийную мошенницу из Барнаула
В Сургуте стартовало строительство «Крылов парка»
Сургутяне при ремонте дворов применяют нестандартные решения
В Нижневартовске за наркотики судят двух мигрантов
До конца ноября в Урае обустроят все контейнерные площадки для мусора
Сургутский предприниматель скрыл от налоговой более миллиона рублей
В старую часть города Нижневартовск проведут газ
Житель Когалыма из мести поджег квартиру соседа, в которой погиб мужчина
В Книгу торжественной регистрации внесли имя стотысячного жителя Ханты-Мансийска
Подросток из Нижневартовска деньгами с чужой карточки побаловал себя и друзей
В Сургуте проверили более 7 тысяч адресных табличек
Югорчане всего за сутки перевели мошенникам более 200 тысяч рублей
В Нижневартовске реконструируют аэропорт