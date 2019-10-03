СЕГОДНЯ 13:59 2019-10-03T14:00:55+03:00

В Когалыме судят серийную мошенницу из Барнаула. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Прокурор Когалыма утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы Барнаула. Она обвиняется в краже и покушение на хищение имущества, совершенных с банковского счета.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, злоумышленница с ноября 2018 по январь 2019 года, находясь за пределами Югры, звонила с телефонов, сим-карты которых были зарегистрированы на третьих лиц, жителям ХМАО и ЯНАО. Представившись сотрудником банка, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств по сомнительной операции, просила продиктовать реквизиты банковских карт.

Севереня сообщали ей данные своих банковских карт и трехзначные коды, тем самым предоставляли последней доступ к их деньгам, которые она перечисляла на различные счета.

От преступных действий обвиняемой пострадало 34 жителя из двух регионов России, а общая сумма похищенных средств составила 540 тысяч рублей.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU