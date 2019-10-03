2019-10-03T13:45:50+03:00
Общество

В Сургуте стартовало строительство «Крылов парка»

Дизайн-проект выбран народным голосованием
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте стартовало строительство «Крылов парка». Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте стартовало строительство «Крылов парка». Фото с сайта администрации города Сургут
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Дан старт строительству «Крылов парка» в микрорайоне № 40 города Сургут. Об этом сообщает глава муниципалитета Вадим Шувалов на своей страничке в ВКонтакте.

Главная особенность территории заключается в вековых деревьях и народных тропах. Все насаждения, которые есть на участке будущего парка, сохранят в первозданном виде. А тропинки, годами протаптываемые жителями города, обустроят и сделают из них отличные пешеходные дорожки.

Строительство пройдёт в два этапа: в этом году будут осуществлены подготовительные работы, в следующем сделают детскую и спортивную площадки, устроят центральный вход и площадь, установят стелу и обустроят место для чтения. Всё оформление будет связано с сюжетами произведений великого русского баснописца. Именно такой дизайн-проект вы выбрали путём народного голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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