2019-10-03T12:59:14+03:00
Общество

Сургутяне при ремонте дворов применяют нестандартные решения

Горожане озеленяют город
Алена Кульмухаметова
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Сургутяне при ремонте дворов применяют нестандартные решения. Фото с сайта администрации города СургутСургутяне при ремонте дворов применяют нестандартные решения. Фото с сайта администрации города Сургут
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Жители домов № 9, 19 по улице Островского в Сургуте подошли к благоустройству дворовой территории с энтузиазмом. Они не только участвовали в разработке проекта планировки, внесли свою часть средств, но и приняли ряд нестандартных решений.

Как сообщили в администрации города Сургут, жильцы домов предложили продать демонтированные во время ремонта дорожные плиты, а на эти деньги закупить около ста сосен, кустов рябины, венгерской сирени. Это первый подобный опыт в Сургуте.

- Провели опрос, каждый писал, что бы хотел увидеть во дворе, что надо сделать. Пришли к тому, что нужен ремонт дороги и освещения. Дорога была разбита, не хватало парковочных мест. Большинством голосов решили убрать часть деревьев и заасфальтировать территорию, в три раза увеличив количество машиномест. Но взамен посадили сто новых деревьев. Подрядчик сделал все идеально, мы довольны. Обязательно будем снова участвовать в программе. Планируем менять детскую и спортивную площадки, — поделилась жительница дома № 9 Наталья Мошкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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