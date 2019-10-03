В Нижневартовске за наркотики судят двух мигрантов
Следователи Нижневартовска возбудили уголовное дело в отношении двух граждан Киргизской Республики 17 и 22 лет. Им предъявлены обвинения в совершении 27 преступлений, за покушение на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере.
По данным СУ СК по ХМАО-Югре, обвиняемые сбывали в Нижневартовске через тайники-«закладки» наркотики. В сентябре 2019 года сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотические вещества, спрятанные обвиняемыми в качестве «закладок» в разных местах города.
Мигрантов заключили под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступлений и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности обвиняемых.
За совершение данных преступлений молодым людям грозит длительный срок лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU