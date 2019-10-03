2019-10-03T12:51:51+03:00
Происшествия

В Нижневартовске за наркотики судят двух мигрантов

Одному из наркодилеров нет 18 лет
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске за наркотики судят двух мигрантов. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Нижневартовске за наркотики судят двух мигрантов. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Следователи Нижневартовска возбудили уголовное дело в отношении двух граждан Киргизской Республики 17 и 22 лет. Им предъявлены обвинения в совершении 27 преступлений, за покушение на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, обвиняемые сбывали в Нижневартовске через тайники-«закладки» наркотики. В сентябре 2019 года сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотические вещества, спрятанные обвиняемыми в качестве «закладок» в разных местах города.

Мигрантов заключили под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступлений и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности обвиняемых.

За совершение данных преступлений молодым людям грозит длительный срок лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижневартовске во время акции «Теплый город» появится новый арт-объект
Водителя из Нижневартовска на 2,6 года лишили прав за пьяную езду
В детсадах Сургута заменили прогулочные веранды
В Когалыме судят серийную мошенницу из Барнаула
В Сургуте стартовало строительство «Крылов парка»
Сургутяне при ремонте дворов применяют нестандартные решения
До конца ноября в Урае обустроят все контейнерные площадки для мусора
Сургутский предприниматель скрыл от налоговой более миллиона рублей
В старую часть города Нижневартовск проведут газ
Житель Когалыма из мести поджег квартиру соседа, в которой погиб мужчина
В Книгу торжественной регистрации внесли имя стотысячного жителя Ханты-Мансийска
Подросток из Нижневартовска деньгами с чужой карточки побаловал себя и друзей
В Сургуте проверили более 7 тысяч адресных табличек
Югорчане всего за сутки перевели мошенникам более 200 тысяч рублей
В Нижневартовске реконструируют аэропорт