2019-10-03T12:06:34+03:00
Общество

Сургутский предприниматель скрыл от налоговой более миллиона рублей

Мужчине придется отдать деньги в казну государства
Алена Кульмухаметова
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Сургутский предприниматель скрыл от налоговой более миллиона рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгрыСургутский предприниматель скрыл от налоговой более миллиона рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югры
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Предприниматель из Сургутского района обвиняется в уклонении физического лица от уплаты налогов. В отношении мужчины следователями возбуждено уголовное дело.

По данным следственного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, подозреваемый, будучи предпринимателем, в период с 2015 по 2017 годы, в нарушение Налогового кодекса Российской Федерации, из корыстной заинтересованности уклонился от уплаты налогов на сумму свыше одного миллиона рублей.

В ходе расследования уголовного дела будут приняты меры к погашению ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации. Проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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