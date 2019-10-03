Сургутский предприниматель скрыл от налоговой более миллиона рублей
Предприниматель из Сургутского района обвиняется в уклонении физического лица от уплаты налогов. В отношении мужчины следователями возбуждено уголовное дело.
По данным следственного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, подозреваемый, будучи предпринимателем, в период с 2015 по 2017 годы, в нарушение Налогового кодекса Российской Федерации, из корыстной заинтересованности уклонился от уплаты налогов на сумму свыше одного миллиона рублей.
В ходе расследования уголовного дела будут приняты меры к погашению ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации. Проводятся следственные действия.
ИСТОЧНИК KP.RU