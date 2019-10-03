2019-10-03T11:46:57+03:00
Происшествия

Житель Когалыма из мести поджег квартиру соседа, в которой погиб мужчина

Хозяин жилища остался жив
Алена Кульмухаметова
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Житель Когалыма из мести поджег квартиру соседа, в которой погиб мужчина. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреЖитель Когалыма из мести поджег квартиру соседа, в которой погиб мужчина. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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По подозрению в убийстве общеопасным способом задержан 29-летний житель Когалыма. Мужчина пытался отомстить соседу.

По информации СУ СК по ХМАО-Югре, рано утром 30 сентября 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из мести поджег соседскую квартиру, где находились двое мужчин, ведущих асоциальный образ жизни. С места преступления обвиняемый скрылся.

Пожарные во время тушения в квартире обнаружили тело одного из мужчин, который скончался от отравления окисью углерода. Второй мужчина - хозяин квартиры, был найден живым и госпитализирован. Его жизнь в настоящее время вне опасности.

Обвиняемый находится под стражей. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств и мотивов преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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