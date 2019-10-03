2019-10-03T11:26:00+03:00
Общество

В Книгу торжественной регистрации внесли имя стотысячного жителя Ханты-Мансийска

Ксения Натепрова открыла список
Алена Кульмухаметова
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В Книгу торжественной регистрации внесли имя стотысячного жителя Ханты-Мансийска. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Книгу торжественной регистрации внесли имя стотысячного жителя Ханты-Мансийска. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Церемония внесения имени 100-тысячного жителя города Ханты-Мансийска в Книгу торжественной государственной регистрации состоялась накануне в Ханты-Мансийске. Первым человеком, чье имя появилось на страницах книги, стала малышка Ксения Натепрова – 100 тысячный житель окружного центра.

В администрации города пояснили, что с этого момента такая церемония будет проводиться раз в год: в Книгу торжественной регистрации будут вписывать имена детей, родившихся в Ханты-Мансийске в день города и в день России.

В завершение мероприятия перед гостями выступили артисты культурно-досугового центра «Октябрь»: вокальный ансамбль «Славяне», баянист Михаил Морозов и исполнитель Мария Махова с колыбельной «Я покажу тебе Ханты-Мансийск».

ИСТОЧНИК KP.RU

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