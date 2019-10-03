2019-10-03T09:51:21+03:00
Общество

В Сургуте проверили более 7 тысяч адресных табличек

Их отсутствие затрудняет работу скорой медицинской помощи и пожарной спецтехники
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте проверили более 7 тысяч адресных табличек. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте проверили более 7 тысяч адресных табличек. Фото с сайта pixabay.com
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Сургут активно готовится к Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года. Куратором организации переписи населения выступает учреждение «Наш город».

В администрации города заявили, что на сегодня работа по актуализации списков адресов домов полностью завершена.

Регистраторы обследовали более 7 тысяч жилых и нежилых строений в Сургуте. Специальная комиссия проверяла наличие адресных аншлагов, указателей улиц, номерных знаков домов, подъездов и квартир. Отсутствие адресных табличек не только мешает поиску нужного дома, но и затрудняет работу скорой медицинской помощи и пожарной спецтехники.

На основании полученных данных будет сформирован организационный план проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в Югре. Организаторы планируют использовать две технологии: стандартное заполнение бланков переписчиками и самостоятельное заполнение электронного переписного листа через единый портал государственных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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