В Сургуте проверили более 7 тысяч адресных табличек
Сургут активно готовится к Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года. Куратором организации переписи населения выступает учреждение «Наш город».
В администрации города заявили, что на сегодня работа по актуализации списков адресов домов полностью завершена.
Регистраторы обследовали более 7 тысяч жилых и нежилых строений в Сургуте. Специальная комиссия проверяла наличие адресных аншлагов, указателей улиц, номерных знаков домов, подъездов и квартир. Отсутствие адресных табличек не только мешает поиску нужного дома, но и затрудняет работу скорой медицинской помощи и пожарной спецтехники.
На основании полученных данных будет сформирован организационный план проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в Югре. Организаторы планируют использовать две технологии: стандартное заполнение бланков переписчиками и самостоятельное заполнение электронного переписного листа через единый портал государственных услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU