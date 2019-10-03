2019-10-03T09:30:39+03:00
Происшествия

Югорчане всего за сутки перевели мошенникам более 200 тысяч рублей

Злоумышленников не удалось задержать
Алена Кульмухаметова
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Югорчане всего за сутки перевели мошенникам более 200 тысяч рублейЮгорчане всего за сутки перевели мошенникам более 200 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано девять фактов мошенничества и краж с банковских карт.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Нягани, Белоярского и Нижневартовского районов перевели злоумышленникам более 200 тысяч рублей.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали услуги финансовых организаций. Так, 57-летней жительнице Нефтеюганска позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина под прологом продления срока действия банковской карты, завладел реквизитами банковской карты заявительницы, с которой в дальнейшем похитил денежные средства в сумме более 14 тысяч рублей.

В Ханты-Мансийске 60-летней местной жительнице позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Под предлогом покупки колес для автомобиля он завладел данными банковской карты югорчанки, с которой похитил 30 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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