В Нижневартовске реконструируют аэропорт

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-03T09:20:25+03:00

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Проектно - сметная документация для ремонта взлётно-посадочной полосы аэропорта Нижневартовска готова и проходит государственную экспертизу. Правительство округа предлагает также включить воздушную гавань для приобретения технических средств в соответствующие программы на 2020-2021 год. Об этом сообщают депутаты Думы Нижневартовска.

Напомним, что особо пристально судьбой аэропорта народные избранники занялись весной нынешнего года. Поводом стал отказ предприятия одному из авиаперевозчиков в обслуживании его самолетов. Причина - технические ограничения на прием крупногабаритных воздушных судов.

Народные избранники пригласили руководство АО «Нижневартовскавиа» на заседание думского комитета, чтобы детально разобраться в ситуации. Выяснилось, что у предприятия есть и другие проблемы. В частности, со взлётно-посадочной полосой - ей необходима реконструкция. Последний серьёзный ремонт полосы проводили около двадцати лет назад. Текущий ремонт, который выполняет аэродромная служба своими силами, лишь сдерживает ситуацию, но не может обеспечить гарантированную работоспособность в ближайшем будущем.

Также необходима модернизация самого аэровокзала. Сегодня здание накопителя внутренних линий не позволяет в полной мере единовременно размещать необходимое количество пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU