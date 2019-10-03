СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-03T08:54:31+03:00

В Нягани предприятие задолжало сотрудникам 3,5 миллиона рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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В Нягани завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется в невыплате заработной платы.

По данным следственного комитета ХМАО-Югры, обвиняемый в период с октября 2016 по август 2017 года допустил образование задолженности по заработной плате и другим законным выплатам перед 37 работниками предприятия. Общая сумма задолженности составила свыше 3 миллионов 500 тысяч рублей. При этом на счетах организации в этот момент имелись деньги, которые должны были быть направлены на выплату заработной платы работникам организации, однако, они направлялись на другие цели.

Расследование уголовного дела завершено. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Часть имущества предприятия удалось реализовать и возместить большую часть задолженности по зарплате - свыше 2 миллионов 400 тысяч рублей. Принимаются меры к погашению оставшейся части задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU