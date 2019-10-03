Два человека разбились насмерть трассе в Югре

СЕГОДНЯ 07:50 2019-10-03T07:51:07+03:00

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Два дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом произошли в Октябрьском районе.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 2 октября в 13:20 в поселке Сергино Октябрьского района 34-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ» не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет в водоем. В результате происшествия водитель погиб. В этот же день в 17:30 на 29 км автодороги «Нягань – Талинка» в Октябрьском районе произошло столкновение «Хундай Солярис» под управлением 40-летнего водителя, мужчины и «КАМАЗ». После столкновения автомобиль «Хундай» совершил съезд в кювет. В результате происшествия, водитель автомобиля «Хундай» погиб. Причины и обстоятельства обоих ДТП выясняются.

Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли и семь получили ранения. Задержано шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, трое – за отказ от медицинского освидетельствования и пять – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 25 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU