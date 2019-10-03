Погода в Югре 3 октября: дожди и сильный ветер
В четверг 3 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный и юго-западный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8,+13 градусов, местами +2,+7 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер южный и юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10,+12 градусов.
В Сургуте пасмурно и дожди. Ветер юго-западный 5-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9, +11 градусов.
В Нижневартовске облачная погода. Ветер юго-западный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8, +10 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU