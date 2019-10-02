2019-10-02T16:32:06+03:00
Общество

Активисты из Югры высадили 420 саженцев кедра

Плодоносить деревца начнут через 10-15 лет
Алена Кульмухаметова
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Активисты из Югры высадили 420 саженцев кедра. Фото с сайта ОНФ ЮгрыАктивисты из Югры высадили 420 саженцев кедра. Фото с сайта ОНФ Югры
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Участники команды «Молодежки ОНФ» в Ханты-Мансийском округе в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» высадили 420 саженцев в кедросаду «Вьюшка».

По словам рассказал начальника управления лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий Василия Туленкова, Ханты-Мансийский кедросад – уникальный природный объект площадью более пяти гектаров на берегу реки Вьюшка. Здесь в естественных условиях старого лиственного леса высаживаются кедры, которые со временем должны заменить лиственные деревья. В рамках акции были убраны все лишние деревья, чтобы жизнеспособный кедр вышел на первый уровень, а в тех местах, где остались проплешины, прошла дополнительная посадка.

По словам специалиста, посадочный материал, который подготовили для акции, был закуплен в питомнике специально: саженцы – районированные, привитые, улучшенного качества, с закрытой корневой системой. Благодаря этому первые плоды-шишки у привитого кедра можно будет увидеть не через 40–50 лет, а уже через 10–15.

В округе акция прошла во всех 14 лесничествах. Лесовосстановительная кампания «Сохраним лес» включает в себя также уборку мусора в лесах, организацию экскурсий и экспозиций, посвященных лесной тематике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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