2019-10-02T16:02:36+03:00
Общество

В Сургуте стартовал международный фестиваль искусств

В течение двух месяцев сургутян и гостей города ждет насыщенная культурная программа
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте стартовал международный фестиваль искусств. Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте стартовал международный фестиваль искусств. Фото с сайта администрации города Сургут
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В Сургутской филармонии открылся VII Международный фестиваль искусств «60 параллель». На сцене концертного зала выступил победитель международного конкурса им. П.И. Чайковского, виолончелист, композитор и рок-исполнитель Денис Шаповалов.

Специально для фестиваля известный артист подготовил программу «Rock & Rococo: классический баттл».

Впервые в этом году в фестивале примут участие мастера европейского севера. 26 ноября в 19:00 на сцене большого зала Сургутской филармонии выступят Пол Эйде (фортепиано, Дания) и Тородд Вигум (Норвегия). Они подготовили для зрителей концертную программу «Северные настроения».

В течение двух месяцев сургутян и гостей города ждет насыщенная культурная программа. Выступления музыкантов и артистов пройдут на двух площадках – Сургутской филармонии и Сургутского театра.

Международный фестиваль искусств «60 параллель» – проект Сургутской филармонии. Он уже познакомил жителей Югры с творцами из США, Эстонии, Швеции, Финляндии, Фарерских островов (Дания) и России. Зрители успели побывать более чем на 40 концертах, выставках, спектаклях, мастер-классах и творческих проектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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