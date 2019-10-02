На трассе в Югре насмерть разбился водитель «ВАЗ-2110»
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем в районе поселка Сергино Октябрьского района Югры.
По информации Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 2 октября около 14 часов 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» не справился с управлением и вылетел в кювет по ходу движения.
В результате аварии водитель от полученных телесных повреждений скончался до прибытия медиков.
В настоящее время на месте автокатастрофы работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Дорога для движения автотранспорта не перекрыта.
ИСТОЧНИК KP.RU