СЕГОДНЯ 14:29 2019-10-02T14:31:12+03:00

На трассе в Югре насмерть разбился водитель «ВАЗ-2110» Фото: Татьяна Коркина

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем в районе поселка Сергино Октябрьского района Югры.

По информации Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 2 октября около 14 часов 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» не справился с управлением и вылетел в кювет по ходу движения.

В результате аварии водитель от полученных телесных повреждений скончался до прибытия медиков.

В настоящее время на месте автокатастрофы работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Дорога для движения автотранспорта не перекрыта.

ИСТОЧНИК KP.RU