2019-10-02T14:31:12+03:00
Происшествия

На трассе в Югре насмерть разбился водитель «ВАЗ-2110»

На месте ДТП работают полицейские
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На трассе в Югре насмерть разбился водитель «ВАЗ-2110»На трассе в Югре насмерть разбился водитель «ВАЗ-2110»Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем в районе поселка Сергино Октябрьского района Югры.

По информации Госавтоинспекции Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 2 октября около 14 часов 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» не справился с управлением и вылетел в кювет по ходу движения.

В результате аварии водитель от полученных телесных повреждений скончался до прибытия медиков.

В настоящее время на месте автокатастрофы работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Дорога для движения автотранспорта не перекрыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Активисты из Югры высадили 420 саженцев кедра
В Сургуте стартовал международный фестиваль искусств
Югра будет перенимать опыт Казахстана в сфере образования
Двух сургутян судят за «закладки» в городе
В Югре в переписи населения будут участвовать около 1,7 млн человек
Нижневартовский музей стал победителем международного фестиваля
После вмешательства прокуратуры югорчанке присвоили звание «Ветеран труда»
Депутатов Нижневартовска услышали: аэропорт города ждёт модернизация
Сургутские полицейские задержали иностранца с фальшивым паспортом
Ханты-Мансийск победил во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»
В Югре стартовал призыв в армию
Югорчанина осудили за кражу золота со спящего приятеля
За минувшие сутки в Югре в 5 ДТП пострадали пять человек
В Мегионе через месяц откроется новый спортивный центр
От молодежи Югры ждут заявки на этнический форум-фестиваль