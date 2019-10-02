СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-02T12:37:52+03:00

Двух сургутян судят за «закладки» в городе Фото: Ольга Крыльцова

Им грозит до 20 лет лишения свободы

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В Сургуте двое местных жителей предстанут перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков. В апреле 2019 года они получили от «оптовика» «синтетику», которую расфасовывали на мелкие партии и разместили в различных «тайниках-закладках» на территории города.

Адреса тайников они по телефону сообщали наркодельцам, входящим в состав группы. Те реализовывали наркотики потенциальным покупателям.

Довести преступный умысел до конца наркосбытчики не смогли. Им помешали сотрудники полиции, которые из незаконного оборота изъяли более 55 грамм запрещенного вещества, находящегося при обвиняемых, по месту их жительства и в «тайниках-закладках».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание для сургутян может стать виде лишение свободы на срок до 20 лет, сообщает прокуратура ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU