СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-02T12:26:34+03:00

В Югре в переписи населения будут участвовать около 1,7 млн человек Фото: gks.ru

В 2020году появится возможность отвечать на вопросы на портале «Госуслуги»

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До старта всероссийской переписи населения осталось 365 дней. Как сообщили в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Югре и Ямалу, существенные изменения произойдут в перечне вопросов переписных листов.

Двенадцатая в истории России перепись населения пройдет в принципиально новом цифровом формате. Наряду с привлечением к работе переписчиков появится возможность ответить на вопросы онлайн-анкеты на портале «Госуслуги».

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры переписью будет охвачено около 1,7 млн человек. В труднодоступных и отдаленных территориях переписи подлежит 66 тыс. человек в 118 населенных пунктах. Проведение переписи в таких территориях запланировано с использованием автомобильного, воздушного, водного транспорта, предполагается в случае необходимости применение телефонов и раций.

Участие в переписи населения — дело добровольное и конфиденциальное, ведь статистика работает с цифрами, ей не нужны персональные данные конкретных людей.

Как сообщили в правительстве Югры, обновился блок вопросов о занятости и безработице. В целях изучения миграции вопрос «Где находилась ваша основная работа?» стал более подробным. Кроме того, появился вопрос о прежнем месте жительства.

Переписчики будут спрашивать не только о владении русским и другими языками, но и об их использовании в повседневной жизни.

Первые результаты будущей всероссийской переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года, а окончательные в течение 2021–2022 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU