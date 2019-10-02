Нижневартовский музей стал победителем международного фестиваля

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-02T11:22:49+03:00

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Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева стал победителем II Международного фестиваля музейного маркетинга и гостеприимства «Музей для людей». Результаты югорского музей оценило профессиональное сообщество.

Мероприятие проходило на площадках Новосибирского государственного краеведческого музея. В рамках программы свой опыт в области продвижения коллекций представили музеи из разных регионов России.

Проект вартовчан «Кирьясская барка. Опыт продвижения» вызвал широкий интерес среди музейного сообщества и членов экспертного жюри. В 2015 году фонд городского краеведческого музея пополнился уникальным экспонатом - деревянным судном предположительно конца XVIII - начала XIX веков. Познакомиться с этим уникальным объектом и его историей вартовчане.

- Кирьясская барка была найдена в Нижневартовском районе у протоки Кирьяс реки Обь. Вероятно, она перевозила кирпич из Притоболья в Томск. В протоке Кирьяс судно село на мель, получило серьезные повреждения, было разгружено и брошено, -рассказали в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU