После вмешательства прокуратуры югорчанке присвоили звание «Ветеран труда»

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-02T10:53:46+03:00

Департамент соцразвития отказывал ей в этом праве

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Югорская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, которая жаловалась несправедливый отказ в присвоение звания «Ветеран труда».

Выяснилось, что она награждена знаком «Победитель социалистического соревнования 1980 года» предприятием, где она работала в то время. При этом региональный департамент соцразвития отказал ей в присвоении звания «Ветеран труда». Причиной назвали то, что указанный знак не является ведомственным знаком отличия в труде, наличие которого обязательно для присвоения звания.

Деправтамент не учел важный факт. Согласно действовавшему на момент награждения законодательству, право награждения знаком «Победитель социалистического соревнования» от имени министерства (ведомства) было предоставлено, в том числе, администрациям и профсоюзным комитетам организаций, отметили в прокуратуре ЯНАО.

Прокуратура направила в суд исковое заявление. После этого югорчанке присвоено это почетное звание.

ИСТОЧНИК KP.RU