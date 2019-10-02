Депутатов Нижневартовска услышали: аэропорт города ждёт модернизация

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-02T10:21:46+03:00

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Депутаты Думы Нижневартовска получили ответ на своё обращение к губернатору Югры с просьбой рассмотреть возможность включения мероприятий по капремонту аэропорта в соответствующие окружные программы, сообщили в администрации города.

Напомним, народные избранники этой весной пристально занялись судьбой аэропорта. Поводом стал отказ предприятия одному из авиаперевозчиков в обслуживании его самолетов. Причина - технические ограничения на прием крупногабаритных воздушных судов.

Последний серьёзный ремонт полосы проводили около двадцати лет назад. Текущий ремонт, который выполняет аэродромная служба своими силами не может обеспечить работоспособность в полной мере в ближайшем будущем.

Необходима модернизация и самого аэровокзала. Сегодня здание накопителя внутренних линий не позволяет размещать необходимое количество пассажиров. Эти проблемы и были обозначены в обращении депутатов Думы города. Проектно-сметная документация для ремонта взлётно-посадочной полосы уже проходит государственную экспертизу.

- Правительство округа предлагает также включить аэропорт для приобретения технических средств в соответствующие программы на 2020-2021 год, - рассказал председатель Думы Нижневартовска Максим Клец.

ИСТОЧНИК KP.RU