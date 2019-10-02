Сургутские полицейские задержали иностранца с фальшивым паспортом

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-02T09:48:43+03:00

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В Сургуте полицейские задержали иностранного гражданина, у которого при себе был поддельный паспорт. Его выявили во время оперативно-профилактических мероприятий в сфере миграционного законодательства.

Полицейские установили, что 38-летний мужчина прибыл на территорию Российской Федерации в декабре 2018 года, чтобы трудоустроиться. В марте 2019 года регистрация иностранного гостя прекратилась, но приезжий решил об этом не уведомлять отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Сургуту.

Иностранец осознавал, что нарушает закон. Тем не менее, он приобрел на одном из сайтов в сети Интернет поддельный паспорт гражданина РФ и пользовался этим подложным документом.

На него завели уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Наказание за такое преступление может стать штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, сообщает УМВД России по Сургуту.

ИСТОЧНИК KP.RU