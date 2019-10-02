СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-02T08:43:53+03:00

В Югре стартовал призыв в армию. Фото с сайта правительства Югры

Изменить размер текста: A A

Осенний призыв в армию стартовал в Ханты-Мансийском автономном округе. Он продлится до конца года. На службу отправятся 1689 югорчан.

Военный комиссар автономного округа Денис Буров рассказал, что 19-20 сентября на базе сборного пункта Югры проведен инструкторско-методический сбор с председателями призывных комиссий, военными комиссарами муниципальных образований, начальниками отделений подготовки и призыва граждан на военную службу, врачами, руководящими работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

- Сборный пункт Югры для приема и размещения призывников подготовлен в полном объеме. Сюда завезено вещевое имущество и продовольствие в необходимом количестве, - сообщил военком.

16 ноября на сборном пункте Югры запланировано проведение Дня открытых дверей и Дня призывника для призывников и их родителей, представителей общественности, родительского комитета при военном комиссариате автономного округа, религиозных организаций, ветеранов боевых действий.

Информация о призыве будет размещаться на официальном сайте Центра подготовки граждан к военной службе в разделе «Призывная кампания».

Директор департамента труда и занятости населения Югры Алексей Варлаков рассказал об организации альтернативной гражданской службы в автономном округе в период проведения осенней призывной кампании. По его словам, на осенний призыв 2019 года для прохождения альтернативной гражданской службы утверждены 4 организации по 3 должностям к приему 4 граждан. «Это психоневрологический интернат в п. Излучинск Нижневартовского района (кухонный работник – 1 человек), Нижневартовская городская детская поликлиника (врач-педиатр – 1 человек), Саранпаульская оленеводческая компания (оленевод – 1 человек), Казымская оленеводческая компания (оленевод – 1 человек). В настоящее время в Югре альтернативную гражданскую службу проходит 1 гражданин, с которым заключен срочный трудовой договор, замечаний от руководства организации по прохождению службы нет».

В завершение был утвержден план мероприятий по проведению призыва граждан автономного округа на военную службу в октябре-декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU