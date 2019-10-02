СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-02T09:18:12+03:00

Ханты-Мансийск победил во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Правительство России подвело итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В номинации «Лучшая муниципальная экономическая политика» из 156 заявленных городов победителем стал Ханты-Мансийск.

Практика Ханты-Мансийска демонстрирует опыт муниципально-частного партнерства на основе концессионных соглашений.

Напомним, в декабре 2018 года Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин подписал первые в России концессионные соглашения на строительство объектов образования.

В рамках реализации соглашений в столице Югры будут построены две школы в микрорайонах «Учхоз» и «Иртыш-2» мощностью 1056 и 1725 мест соответственно.

Создание объектов образования с применением концессионного механизма позволяет снизить финансовую нагрузку регионального и местного бюджетов, минимизирует риски муниципалитетов в области строительства. А инвестор заинтересован в строительстве объекта, соответствующего строительным нормам, так как последующие три года на него возлагается эксплуатация объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU