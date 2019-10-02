СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-02T08:30:08+03:00

Югорчанина осудили за кражу золота со спящего приятеля. Фото с сайта pixabay.com

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Кражу ювелирных изделий стоимостью 48 000 рублей совершил 33-летний житель Белоярского района. Накануне суд приговорил его к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, мужчина находился в гостях у своего товарища. После совместного распития алкогольной продукции хозяин дома уснул в спальной комнате. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник похитил золотые украшения, которые находились на уснувшем товарище.

Кражу золотого перстня и цепочки он совершил для дальнейшей продажи. Вырученные деньги последний планировал потратить на личные нужды.

Стоит отметить, что виновный уже дважды отбывал наказание в исправительной колонии строго режима. Безработный в течение года более 20 раз привлекался к ответственности за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.

В отношении белоярца вновь было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU