Югорчанина осудили за кражу золота со спящего приятеля
Кражу ювелирных изделий стоимостью 48 000 рублей совершил 33-летний житель Белоярского района. Накануне суд приговорил его к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, мужчина находился в гостях у своего товарища. После совместного распития алкогольной продукции хозяин дома уснул в спальной комнате. Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник похитил золотые украшения, которые находились на уснувшем товарище.
Кражу золотого перстня и цепочки он совершил для дальнейшей продажи. Вырученные деньги последний планировал потратить на личные нужды.
Стоит отметить, что виновный уже дважды отбывал наказание в исправительной колонии строго режима. Безработный в течение года более 20 раз привлекался к ответственности за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.
В отношении белоярца вновь было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.
ИСТОЧНИК KP.RU