СЕГОДНЯ 07:45 2019-10-02T07:45:34+03:00

За минувшие сутки в Югре в 5 ДТП пострадали пять человек. Фото с сайта Госавтоинспекции

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала девушка-пешеход, произошло минувшим днем в Сургуте.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 17:50 в городе Сургут на улице Показаньева 2, неустановленный водитель сбил на легковом автомобиле 18-летнюю девушку на «зебре» и скрылся с места происшествия. В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения. Оперативники установили и задержали автомобиль «Geely», под управлением 36-летнего водителя, который подтвердил факт участия в ДТП.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получили ранения. Задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования и 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 30 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU