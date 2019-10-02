От молодежи Югры ждут заявки на этнический форум-фестиваль

СЕГОДНЯ 07:23 2019-10-02T07:23:29+03:00

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С 11 по 19 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе пройдет ежегодный форум-фестиваль для молодежи, которая развивает этнокультурные проекты, этнотуризм и все, что связано историческим и этнокультурным многообразием нашей страны.

Организаторы отмечают, что в информационной системе «Молодежь России» открылась регистрация на три этапа этого события: до 28 октября югорчане могут подать заявку на участие в форум-фестивале.

Для этого необходимо авторизоваться в системе на сайте myrosmol ru, найти в мероприятиях Окружной молодежный форум-фестиваль и заполнить заявку.

Около 500 молодых людей в середине ноября соберутся в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. Это студенты, аспиранты, молодые ученые, менеджеры этнокультурных проектов, представители общественных объединений, национально-культурных автономий, традиционных религиозных конфессий, а также специалисты, осуществляющие деятельность в сфере профилактики экстремизма и терроризма в возрасте от 18 до 30 лет, проживающие на территории округа.

Первая встреча с участниками состоится в Нижневартовске 11 и 12 ноября, участниками этого этапа форум-фестиваля могут стать жители Нижневартовска и района, Радужного, Покачей, Лангепаса и Мегиона. В Сургуте образовательные встречи пройдут 14 и 15 ноября. В этом этапе примет участие молодежь Сургута, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Когалыма, а также Сургутского, Нефтеюганского, Белоярского и Березовского районов.

В Ханты-Мансийске с 18 по 19 ноября соберутся молодые люди, проживающие в Ханты-Мансийске и Ханты-Мансийском районе, Югорске и Урае, Совестком и Октябрьском районе, Нягани и Кондинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU