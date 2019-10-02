СЕГОДНЯ 06:58 2019-10-02T06:58:05+03:00

Погода в Югре 2 октября: потеплело и дожди. Фото с сайта pixabay.com

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В среду 2 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В отдельных районах дожди от небольших до умеренных. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9,+14 градусов, по северу +3,+8 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем +11,+13 градусов.

В Сургуте пасмурно и дожди. Ветер юго-западный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +10 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и дожди. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем +6, +9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU