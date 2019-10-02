2019-10-02T06:58:05+03:00
Общество

Погода в Югре 2 октября: потеплело и дожди

Ветер юго-западных направлений
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 2 октября: потеплело и дожди. Фото с сайта pixabay.comПогода в Югре 2 октября: потеплело и дожди. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

В среду 2 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В отдельных районах дожди от небольших до умеренных. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +9,+14 градусов, по северу +3,+8 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем +11,+13 градусов.

В Сургуте пасмурно и дожди. Ветер юго-западный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +6, +10 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и дожди. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем +6, +9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24