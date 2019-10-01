2019-10-01T15:55:09+03:00
Происшествия

В Сургуте за попытку захвата земли на 418 миллионов рубле судят двух человек

Земельные участки принадлежат администрации города
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте за попытку захвата земли на 418 миллионов рубле судят двух человек. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Сургуте за попытку захвата земли на 418 миллионов рубле судят двух человек. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Двое жителей Сургута обвиняются в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, председатель потребительского садоводческого кооператива вместе с мужчиной, представляющим интересы кооператива по доверенности (юристом), пытались получить право собственности на четыре земельных участка общей площадью более одного млн. кв. метров и стоимостью более 418 млн. рублей, являющихся государственной собственностью и находящихся в пользовании и распоряжении администрации Сургута.

Так, злоумышленники предоставили в орган Росреестра распоряжение первого заместителя мэра города «Об отводе земельного участка потребительскому садоводческому кооперативу» 1998 года, к которому приложили межевые планы земельных участков, на которые не распространялось действие данного распоряжения.

Кроме того, представитель кооператива, зная, что земельные участки не принадлежат кооперативу и не могут быть проданы, получил от двух жителей города авансовые платежи в общем размере 820 тыс. рублей в качестве оплаты стоимости участков.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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