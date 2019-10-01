СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-01T15:23:09+03:00

В Нижневартовске готовятся к ремонтной дорожной кампании следующего года. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Нижневартовске с рабочим визитом находится депутат Государственной Думы РФ Александр Сидоров. Он провел встречу с главой города Василием Тихоновым и председателем муниципального парламента Максимом Клецем. Основной темой разговора стала реализация национальных проектов на территории города.

Было отмечено, что Нижневартовск принимает участие в реализации восьми нацпроектов. Один из них – «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году работы по обновлению дорожного полотна уже подходят к концу. Впервые ход ремонта автомагистралей контролируют независимые эксперты из Санкт-Петербурга.

По словам главы города, уже сейчас идет подготовка к ремонтной кампании следующего года. Также в городе реализуются мероприятия по строительству дорог в рамках договоров жизненного цикла. Так, например, новый механизм используется при возведении проезжей части на улице Пикмана.

- Мы наконец заключили договор на строительство дороги по улице Нововартовской, которая соединит старую часть города, которая сейчас активно развивается и застраивается, с основными микрорайонами. Дорога будет четырехполосной с ливневыми канализациями, велодорожками, тротуарами. В этом году подрядчик должен приступить к проведению мероприятий по выторфовке территории. Общая стоимость работ составит около 1 млрд 800 млн рублей, - отметил Василий Тихонов.

В свою очередь депутат Государственной Думы РФ Александр Сидоров положительно оценил работу, проделанную властями муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU