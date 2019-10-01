СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-01T14:37:43+03:00

В Сургуте власти продлили голосование за объекты благоустройства. Фото с сайта администрации города Сургут

У горожан есть еще пять дней, чтобы выразить свое мнение

Изменить размер текста: A A

До 6 октября продлено голосование за объекты благоустройства в 2020 году в Сургуте. От решения горожан зависят не только очередность обустройства скверов и парков, но и финансирование работ.

По данным администрации города Сургут, у горожан есть еще пять дней, чтобы выбрать парки и скверы, которые будут благоустроены в следующем сезоне. Поделиться мнением можно на портале «Открытый регион – Югра».

Голосование началось с 6 сентября и продолжится до 6 октября. В течение этого месяца жители решают, какие парки и скверы будут благоустроены в 2020 году. До 29 сентября онлайн-голосование за общественные территории проходило на портале «Открытый регион – Югра».

Сейчас уверенный лидер народного рейтинга – парк «За Саймой». Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU