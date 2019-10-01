В Югре начался отбор кандидатов на пост директора депсоцразвития округа

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-01T13:35:05+03:00

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Решением губернатора Югры 1 октября стартовал отбор кандидатов на пост директора департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

По информации правительства региона, первым этапом отбора директора Депсоцразвития Югры станет подготовительный. Он продлится до 14 октября включительно. В его рамках специалистами окружного департамента гражданской службы и кадровой политики будут определены профессиональные требования, профиль должности, оценочные тесты, кейсы, вопросники для интервью и другие материалы для оценки кандидатов.

На следующем этапе, с 15 по 28 октября, будет организован прием документов от кандидатов на пост руководителя окружного ведомства, в числе которых программа, отражающая видение кандидата по развитию отрасли.

До 18 ноября будет организована оценка личностного и профессионального потенциала претендентов, проверка документов кандидатов на их достоверность, а также оценка соответствия базовым квалификационным требованиям по образованию и стажу работы. После чего в течение 10 дней кандидатам предстоит пройти общественную и экспертную оценки в рамках конференции с участием представителей профессиональных сообществ, общественных советов. Кроме того, они станут участниками теледебатов, где представят свое видение дальнейшей деятельности на указанном посту.

Участниками заключительного этапа станут тр кандитата, набравшие высшие рейтинги по итогам проведения общественной и профессиональной оценки. Они будут приглашены на собеседование к губернатору автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU