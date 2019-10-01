СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-01T12:24:36+03:00

В Лангепасе двух алкоголиков лишили прав. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Их заболевание не позволяет водить автомобиль

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Хронический алкоголизм стал причиной лишения водительских прав сразу двух жителей Лангепаса. Мужчин выявили во время проверки прокуратурой соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

По данным прокуратуры Лангепаса, два местных жителя имели право на управление транспортным средством на основании ранее выданных водительских удостоверений.

Вместе с тем, мужчины состоят на диспансерном учете у врача нарколога с диагнозом: «Хронический алкоголизм».

Так как вышеуказанное заболевание является медицинским противопоказанием к управлению автомобилями, прокурор города направил в суд заявления о лишении прав обоих мужчин.

Суд рассмотрел иски прокурора и удовлетворил в полном объеме

В настоящее время мужчины лишены права на управление транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU