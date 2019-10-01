В Лангепасе двух алкоголиков лишили прав
Хронический алкоголизм стал причиной лишения водительских прав сразу двух жителей Лангепаса. Мужчин выявили во время проверки прокуратурой соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
По данным прокуратуры Лангепаса, два местных жителя имели право на управление транспортным средством на основании ранее выданных водительских удостоверений.
Вместе с тем, мужчины состоят на диспансерном учете у врача нарколога с диагнозом: «Хронический алкоголизм».
Так как вышеуказанное заболевание является медицинским противопоказанием к управлению автомобилями, прокурор города направил в суд заявления о лишении прав обоих мужчин.
Суд рассмотрел иски прокурора и удовлетворил в полном объеме
В настоящее время мужчины лишены права на управление транспортными средствами.
ИСТОЧНИК KP.RU