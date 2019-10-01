2019-10-01T11:33:31+03:00
Общество

В Нижневартовске стартует конкурс среди талантливой молодежи

Премию могут получить сорок человек
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске стартует конкурс среди талантливой молодежи. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске стартует конкурс среди талантливой молодежи. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске стартует конкурс на присуждение премии главы города талантливой студенческой молодежи. Заявки на участие уже можно направлять организаторам.

По информации департаменат по социальной политике администрации города Нижневартовск, заявки на участие студентов в конкурсе оформляются образовательными организациями высшего и профессионального образования и должны быть направлены в адрес управления по социальной и молодежной политике департамента по социальной политике администрации города.

Известно, что размер премии составляет 28 736 рублей, а число лауреатов премии составляет 40 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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