Югорская делегация посетит сербский Белград для развития сотрудничества

СЕГОДНЯ 10:13 2019-10-01T10:13:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Делегация Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой с рабочим визитом 3 октября посетит столицу Сербии Белград. В ходе визита глава региона примет участие в панельной дискуссии «Женщины и семья» международной конференции «Женщины-лидеры и устойчивое развитие».

Также в течение дня руководитель территории проведет ряд рабочих встреч, в ходе которых будут обсуждаться вопросы сотрудничества сторон, поддержки медиаэкспедиции «Победа – одна на всех», развития добровольчества и некоммерческого сектора экономики, международного и торгово-экономического сотрудничества.

По итогам встреч планируется подписание совместного заявление о намерениях по развитию сотрудничества между правительством Югры и министерством труда, занятости, соцзащиты и по делам ветеранов войны Республики Сербия.

Помимо этого, Наталья Комарова примет участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу освободителям Белграда, сообщает правительство ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU