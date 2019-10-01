СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-01T09:44:00+03:00

В Ханты-Мансийске закрыли сайт со способами издевательства над животными Фото: pixabay.com

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Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура потребовала закрыть сайт с противозаконной информацией, шокирующей любого адекватного человека. Интернет-ресурс, на котором были опубликованы способы жестокого обращения с животными, сотрудники ведомства выявили в ходе мониторинга сети «Интернет».

При этом законом установлена уголовная ответственность за жестокое обращение с животным «в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье», уточнили в прокуратуре ХМАО.

В результате Межрайонный прокурор обратился в Центральный районный суд Тюмени с заявлением о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. После судебного решения доступ к сайту заблокирован, отметили в региональном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU