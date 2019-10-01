2019-10-01T08:10:57+03:00
Происшествия

В Сургуте при столкновении 6 автомобилей пострадали шесть человек

Массовое ДТП случилось вечером
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте при столкновении 6 автомобилей пострадали шесть человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Сургуте при столкновении 6 автомобилей пострадали шесть человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие с большим количеством участников и пострадавших случилось в Сургуте накануне вечером.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в18:27 в городе Сургут на Тюменском тракте произошло столкновение шести легковушек: двух «Хендай Гетц», «Шкоды Октавия», «Тойоты Королла», «Рено Логан» и «Лада Гранта». В результате происшествия телесные повреждения получили шесть человек, в том числе двое детей 2018 года рождения.

Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили ранения, в том числе трое несовершеннолетних. Задержаны девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования и двое за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24