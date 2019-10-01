СЕГОДНЯ 08:10 2019-10-01T08:10:57+03:00

В Сургуте при столкновении 6 автомобилей пострадали шесть человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие с большим количеством участников и пострадавших случилось в Сургуте накануне вечером.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в18:27 в городе Сургут на Тюменском тракте произошло столкновение шести легковушек: двух «Хендай Гетц», «Шкоды Октавия», «Тойоты Королла», «Рено Логан» и «Лада Гранта». В результате происшествия телесные повреждения получили шесть человек, в том числе двое детей 2018 года рождения.

Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили ранения, в том числе трое несовершеннолетних. Задержаны девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования и двое за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU