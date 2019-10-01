В Сургуте обсуждают развитие туристической отрасли

СЕГОДНЯ 07:58 2019-10-01T07:58:02+03:00

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В Сургуте открылся III туристский форум, посвященный тенденциям отрасли в 2019 году. В течение двух дней участников ждут публичные выступления экспертов, работа круглых столов, мастер-классы и насыщенная культурная программа.

По информации организаторов, мероприятие проходит сразу на нескольких площадках – Сургутской филармонии, технополиса и Сургутского краеведческого музея.

Сургут в привлекателен как с точки зрения событийного туризма, так и промышленного. Уровень оснащенности сургутских больниц и высокая квалификация специалистов открывает перспективы для медицинского туризма. Историческую ретроспективу открывают городские музеи, среди которых единственный в Сургуте памятник архитектуры рубежа XIX-XX веков - дом купца Клепикова, историко-культурный комплекс «Старый Сургут», Сургутский краеведческий музей.

Традиционно привлекает туристов еще одно уникальное историческое место – мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Фармана Салманова», где в полной мере можно ощутить колорит и атмосферу, характерные для Сургута конца 50-х – начала 60-х годов ХХ века.

Познакомиться ближе с современным искусством и его разнообразными направлениями в Сургуте можно на территории галереи современного искусства «Стерх» и в культурном центре «Порт».

Все эти объекты предложены для посещения участникам и гостям форума. В течение двух дней их ждут публичные выступления экспертов, работа круглых столов, мастер-классы и насыщенная культурная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU