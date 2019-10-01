В Мегионе судят подростка за кражу денег с банковской карты
Мобильный телефон и банковская карта стали добычей юного воришки из Мегиона. Вскоре его ждет суд.
По данным следственного комитета Югры, 17-летний житель города Мегион обвиняется в краже, совершенной с банковского счета.
Согласно материалам дела, в июле 2019 года подросток, проходя мимо автомобиля, увидел, что окно пассажирского сидения открыто, при этом внутри никого нет. Обвиняемый проник в автомобиль, где нашел сотовый телефон и банковскую карту. С помощью мобильного банка юноша перевел с чужой банковской карты себе на счет 11 тысяч рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU