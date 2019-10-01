СЕГОДНЯ 08:41 2019-10-01T08:41:17+03:00

В Мегионе судят подростка за кражу денег с банковской карты. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Мобильный телефон и банковская карта стали добычей юного воришки из Мегиона. Вскоре его ждет суд.

По данным следственного комитета Югры, 17-летний житель города Мегион обвиняется в краже, совершенной с банковского счета.

Согласно материалам дела, в июле 2019 года подросток, проходя мимо автомобиля, увидел, что окно пассажирского сидения открыто, при этом внутри никого нет. Обвиняемый проник в автомобиль, где нашел сотовый телефон и банковскую карту. С помощью мобильного банка юноша перевел с чужой банковской карты себе на счет 11 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU