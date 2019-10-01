Югорчане в прямом эфире задали 37 вопросов по здравоохранению

СЕГОДНЯ 07:26 2019-10-01T07:26:12+03:00

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В понедельник 30 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе состоялась интернет-конференция «Здравоохранение» с губернатором Югры Натальей Комаровой. Она длилась 2 часа и 45 минут.

По данным правительства Югры, ответы на 37 вопросов получили югорчане в прямом эфире. Трансляцию посмотрело более 80 000 человек. Жители отправили 231 вопрос о вакцинации, диагностике, лекарствах, родах и медпомощи новорожденным. После трансляцию в соцсетях прокомментировали более 300 человек.

Так, Оксана Морозова задала вопрос: в Югорске проблемно попасть к врачам, невозможно сделать обследование (вечная очередь на холтер), чтобы попасть к терапевту очередь 2 недели. Нет многих специалистов. Наших больных в клиниках ХМАО и Свердловской области стали "Смертниками" называть. Обследование сделать не могут, диагноз поставить не могут, и ни куда не отправляют на обследование. Результаты МРТ И КТ, ЭКГ, все переделываю в других клиниках и все в ужасе, что югорским врачи их прочитать не могут.

Департамент здравоохранения Югры ответил, что очередь на обследования, в том числе на холтер, не превышает 2-х недель (это федеральный норматив), по записи к терапевту - вы всегда можете обратится в доврачебный кабинет, либо обратится к заведующему поликлиническим отделением. Если у вас вопрос личного характера, то для его решения необходимо связаться со специалистом по связям с общественностью Югорской городской больницы Снегиревой Олесей Анатольевной по номеру 6-79-98 ,либо написать нам в личном сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU